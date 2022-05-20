Вильнюсский муниципалитет организует для медиков более удобные и бесплатные поездки на работу

Муниципалитет провел опрос врачей и медсестер, который был направлен на выяснение, как они ездят на работу. С учетом результатов опроса, муниципальная компания "Услуги сообщения" запланировала три бесплатных маршрута - в Сантаришкскую клинику, в Республиканскую вильнюсскую университетскую больницу, в больницу им. Миколаса Марцинкявичюса и в др. больницы.
91 Вокзал – ул. Калварию – ул. Дидлаукё – Сантаришкес
92 Вокзал – проспект Лайсвес – Сантаришкес
93 Пилайте – Шешкине– Сантаришкес
Маршруты и расписания врачи найдут здесь: https://www.stops.lt/COVIDherojams/ (в компьютере) или https://m.stops.lt/COVIDherojams/ (в смартфоне).
Эти маршруты предназначены именно для медиков, они будут привозить их на работу и забирать после окончания смены.
Представитель Сантаришкской клиники Чесловас Селямонас сказал, что это необходимая услуга, поскольку многие работники приезжают из Вильнюсского района и даже из Каунаса, дорога отнимает немало времени.
О возможности пользоваться услугами подвоза или аренды автомобилей врачей уведомят индивидуально через администрацию больниц.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Женщина, прославившаяся поездками к Лукашенко, мечтает о встрече с Лавровым
Эрика Швенчёнене, соратница осужденного за шпионаж в...
Молодых членов литовской общины в Калининграде посылают на войну, есть погибшие
В Калининградской области есть литовская община, в ней...
На пограничных ж/д станциях – бесплатный интернет для россиян, но при подключении придется просмотреть фото из Украины
Компания "Литовские железные дороги" ( ЛЖД ) включила в...
Антивоенная конференция в Вильнюсе: военное фиаско Путина - политические и социально-экономические последствия Прямая трансляция с 10.00
20 мая в Вильнюсе проходит вторая Антивоенная...
В Вильнюсе состоится первая массовая церемония почтения памяти погибших в Украине
Война в Украине продолжается. Люди умирают каждый...