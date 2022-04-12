Вильнюсский муниципалитет: одобряющие российскую агрессию учителя не могут работать в школах

Муниципалитет получил также информацию об учителях, которые распространяют российскую пропаганду во время уроков, оставляют соответствующие записи в социальных сетях - поддерживают военную агрессию в Украине, унижают украинцев и поддерживающих их граждан Литвы.
"Когда мы стали выяснять ситуацию, учителя подали заявления об увольнении, сейчас их уже нет в школах. Однако уход по собственному желанию не мешает им устроиться на работу в другой школе. Это конкретный пример того, что руководство школ должно выявить таких людей и позаботиться о том, чтобы их в школе не осталось, не ждать, когда будут обращаться родители. Призываю школы и родителей информировать муниципалитет о каждом проблемном случае", – сказал вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас.
По данным BNS, на данный момент уволились два учителя, один из них является учителем Вильнюсской прогимназии им. Мартинаса Мажвидаса.
По словам Гульбинаса, муниципалитет консультируется с юристами по вопросу увольнения таких учителей по статье. Самоуправление постарается сделать так, чтобы такие учителя не могли устроиться на работу в другую школу. Свои рекомендации на такой случай готовит и Министерство науки, образования и спорта.
Муниципалитет просит присылать информацию о подобных случаях заместителю главы администрации муниципалитета Дональде Мейжелите по эл. почте donalda.Meizelyte@vilnius.lt.
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