"Трудоустройство Астры Астраускайте обратило внимание общества на гимназию "Ювента". Наверное, поэтому нам прислали анонимные сообщения в связи с недопустимым поведением директора Игнатавичене и другими проблемами, существующими в школе. Мы инициируем процедуру выяснения возможных нарушений", – сказал Гульбинас.

В четверг Астраускайте была уволена с должности учителя литовского языка и литературы. Глава гимназии объявила конкурс на место учителя и отметила, что Астраускайте может участвовать в конкурсе как претендент на это место.

"А почему я должна быть против кандидатуры Астраускайте? На сегодняшний день она может работать", – сказала Игнатавичене.

"Если она будет осуждена, тогда да, не сможет участвовать в конкурсе, а пока может. Муниципалитет указал, что я должна ее уволить, потому что не было объявления о вакансии на двух сайтах. Сейчас объявления есть везде, я не вижу угрозы (еще одного предупреждения)", – прибавила директор.

Директор школы Ирина Игнатавичене ранее говорила, что она взяла Астраускайте на работу, поскольку у нее не было выбора – не хватало учителя, некому было вести уроки, а в договор с Астраускайте включили условия - на работе не распространять свои политические взгляды и во время воспитательно-образовательного процесса не участвовать в политических действиях.

Решение директора критиковала и министр образования Литвы Юргита Шюгждинене.

Астраускайте известна как человек, активно протестующий против власти. Она является одной из подозреваемых в деле об августовских беспорядках у парламента. Ее обвиняют в организации беспорядков, провокациях.