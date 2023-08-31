Вильнюсский муниципалитет объявил конкурс на должность главного архитектора столицы

"Когда мы приглашаем на работу в муниципалитет, часто акцентируем, что в нашей команде вы так или иначе создаете Вильнюс. Именно главный архитектор становится лидером таких создателей-творцов и напрямую участвует в формировании городской политики по планированию территорий и ландшафтным вопросам. Работа эта непростая, поскольку именно архитектор должен учитывать интересы и ожидания как жителей и бизнеса, так и различных общин и искать наилучший вариант для города", – писал в фейсбуке Бужинскас.
"Для этого нужно обладать большим чувством ответственности, амбициями и уметь руководить профессиональной командой создателей Вильнюса. Поэтому мы предлагаем конкурентоспособную зарплату, пакет дополнительных бонусов и немало интереса со стороны СМИ, пропорционального занимаемой должности. Подавайте заявки до 14 сентября", – информировал Бужинскас.
Напомним, что бывший главный архитектор города Миндаугас Пакальнис покинул свой пост по соглашению сторон 7 августа 2023 года.