Вильнюсский муниципалитет объявил конкурс на должность главного архитектора столицы

"Когда мы приглашаем на работу в муниципалитет, часто акцентируем, что в нашей команде вы так или иначе создаете Вильнюс. Именно главный архитектор становится лидером таких создателей-творцов и напрямую участвует в формировании городской политики по планированию территорий и ландшафтным вопросам. Работа эта непростая, поскольку именно архитектор должен учитывать интересы и ожидания как жителей и бизнеса, так и различных общин и искать наилучший вариант для города", – писал в фейсбуке Бужинскас.