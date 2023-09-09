Вильнюсский муниципалитет не выдал разрешения на проведение фестиваля фейерверков

Мэр города Валдас Бенкунскас сказал, что такое решение было принято из уважения к нашедшим в Литве убежище украинцам, для безопасности животных и окружения.

"Несмотря на то, что в Вильнюсе проводят концерты с использованием пиротехники, администрация Вильнюсского муниципалитета не выдала разрешения на проведение традиционного фестиваля фейерверков", – сообщили организаторы фестиваля, заметив, что это сродни уничтожению мероприятия.

"Так не только уничтожают традиционный фестиваль, но и загоняют в банкротство компанию, работающую 31 год", – сказал глава компании Blikas Овидиюс Баркаускас.

15-ый фестиваль должен был состоятся 30 сентября в парке Вингис. В этом году его темой должна была стать поддержка Украины, а часть стоимости билета была бы направлена на благотворительность для Украины. Также планировали использовать более тихую пиротехнику, отказаться от звуковых эффектов.