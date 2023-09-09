Вильнюсский муниципалитет не выдал разрешения на проведение фестиваля фейерверков

Мэр города Валдас Бенкунскас сказал, что такое решение было принято из уважения к нашедшим в Литве убежище украинцам, для безопасности животных и окружения.
"Несмотря на то, что в Вильнюсе проводят концерты с использованием пиротехники, администрация Вильнюсского муниципалитета не выдала разрешения на проведение традиционного фестиваля фейерверков", – сообщили организаторы фестиваля, заметив, что это сродни уничтожению мероприятия.
"Так не только уничтожают традиционный фестиваль, но и загоняют в банкротство компанию, работающую 31 год", – сказал глава компании Blikas Овидиюс Баркаускас.
15-ый фестиваль должен был состоятся 30 сентября в парке Вингис. В этом году его темой должна была стать поддержка Украины, а часть стоимости билета была бы направлена на благотворительность для Украины. Также планировали использовать более тихую пиротехнику, отказаться от звуковых эффектов.
Мэр Вильнюса сказал, что не поддастся на манипуляции "темой Украины". По его словам, статус поддержки хотят использовать для того, чтобы заставить замолчать выступающих против фестиваля.
"Мы не верим манипуляциям", – писал Бенкунскас в Facebook.
"Этот беспрерывный шум в течение 6 часов (…) отрицательно сказывается на людях, страдающих от посттравматического от звуков фейерверков страдают животные – они переживают стресс, мечутся, теряют ориентацию", – сказал мэр.
Он сказал, что Вильнюс отказался от фейерверков на городских праздниках и так посылает весть, что "такие фестивали в городе не возможны".
Парламент Литвы сейчас обсуждает поправки к законам об ограничении использования фейерверков. Соцдем Линас Йонаускас зарегистрировал предложение запретить мощные фейерверки.
Литовская ассоциация пиротехников отмечают, что в случае введения запрета на использование профессиональной пиротехники Литва создаст прецедент, противоречащий директиве ЕС, поэтому предлагает жестче контролировать использование бытовой пиротехники.