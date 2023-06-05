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Вильнюсский муниципалитет на время саммита НАТО хочет сделать общественный транспорт бесплатным, пишет madeinvilnius.lt.
Вильнюсский муниципалитет на время саммита НАТО хочет сделать общественный транспорт бесплатным
© ELTA / Dainius Labutis

Этот вопрос обсудит Вильнюсский горсовет.

Если предложение будет одобрено, то с 10 по 13 июля 2023 года за проезд в автобусах и троллейбусах столицы платить не придется.

Кроме того, саммит НАТО предлагают сделать поддерживаемым муниципалитетом мероприятием, поэтому его участники смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом и во время подготовки - 7–9 июля. В этом случае участникам надо будет предъявить документ, подтверждающий статус участника со специальной наклейкой компании "Услуги сообщения".

Напомним, что саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Такое мероприятие в Литве проводится в первый раз.

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