Вильнюсский муниципалитет купил 12 новых квартир

"Вильнюсский муниципалитет активно осуществляет реформу институциональной опеки: на проспекте Саванорю строят центр дневной занятости и социальные мастерские, только что открыт дом группового проживания на ул. Науясоджё, еще один строят на ул. Тунелё. Я очень рада, что параллельно в городе расширяется относительно новая услуга защищенного жилья. Мы хотим, чтобы люди с расстройством интеллекта и психосоциальной недееспособностью в зависимости от конкретной ситуации получали разные возможности для как можно более самостоятельной жизни, получать услуги и необходимую помощь в обществе", – сказала вице-мэр Вильнюса Симона Белюне.