Вильнюсский муниципалитет: компенсации на отопление и пособия вильнюсцы могут заказать по телефону

Такая услуга стартует с 20 октября. Ею можно воспользоваться в любое время суток и в любой день недели. Аудиопутеводитель поможет подать заявку на получение компенсаций и социальных пособий, продлить получение помощи.

"До сих пор жители могли подать заявку электронным способом или в муниципалитете. Мы сделали еще один шаг, чтобы облегчить процесс – сейчас жители могут сделать это, позвонив по телефону и воспользовавшись аудиопутеводителем.

Этой возможностью могут воспользоваться все вильнюсцы, которые уже получали пособия и пользуются телефонами с клавиатурой", – сказала представитель муниципалитета Ева Пабяржене.

Когда клиент звонит по номеру 8 700 35545, система распознает номер звонящего, он должен идентифицировать себя, ввести 4 последних цифры персонального кода и выбрать средство помощи, на которое претендует.

Звонящий получает звуковой сигнал, свидетельствующий о заказанной услуге и получает смс-сообщение или звонок (если используется гаджет, на который нельзя позвонить). Если потребуются дополнительные данные или документы, с заказавшим услугу человеком свяжутся работники муниципалитета.

Услугу предоставляют на литовском, русском, польском и английском языке.