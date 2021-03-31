В проекте сказано, что залы площадью 4700 м кв. на проспекте Лайсвес сдали бы в аренду на 3-6 месяцев с возможностью продлить срок аренды на полгода.

Пресс-секретарь мэра Вильнюса Каролис Вайткявичюс сказал, что когда будет поступать больше вакцин, в центре Litexpo планируют прививать по 6000 человек в день.

"Предварительно обсудили, что если горсовет одобрит это предложение, то центр сможет открыться в ближайшее время. Со второй половины апреля - точно", – сказал Вайткявичюс.

Жителей Вильнюса сейчас прививают в поликлиниках, еще один центр вакцинации действует в здании муниципалитета на проспекте Конституциёс.

Еще один центр планируют открыть в Жирмунай в Центре неформального обучения школьников.

По данным Департамента статистики, в Вильнюсский муниципалитет поставили почти 116 700 вакцин, использовано 105 300.

Всего первой дозой привили 1/10 жителей столицы, двумя – больше 5%.