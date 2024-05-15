Вильнюсский горсовет принял решение переименовать гимназию им. Саломеи Нерис в честь Витиса

"Спасибо, разрешили вопрос века. Наилучшие пожелания школьному сообществу", - сказал после голосования мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

На заседании в среду городской совет выбирал между двумя вариантами названия гимназии им. Саломеи Нерис – Св. Екатерины (Швянтос Котринос) и Витиса. Последний вариант поддержал 41 член совета, 1 член совета высказался за название Св. Екатерины.

В середине февраля общины столичных гимназий им. Саломеи Нерис и Софии Ковалевской обратились в Вильнюсское городское самоуправление с просьбой изменить их названия. Последней было присвоено имя Вильнюсской гимназии "Состинес" (Столичная)