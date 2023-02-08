В соответствии с проектом, компенсацию увеличат со 100 до 120 евро.

В пояснении к проекту сказано, что это повышение было запланировано в бюджете. На это дополнительно выделен 1,4 млн. евро.

По данным муниципалитета, повышение планируется из-за роста инфляции на 20,5%.

В январе компенсацию получали 6934 ребенка, посещающих частные детские сады.

Компенсацию выплачивают, если хотя бы один родитель или опекун ребенка декларировал место жительства в Вильнюсе. Деньги сразу же переводят частным учреждениям, предоставляющим услуги детских садов и подготовительных классов.

В Вильнюсе есть 149 частных детских садов.