Вильнюсский горсовет отклонил предложение освободить от платы за общественный транспорт школьников и пенсионеров

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus viešasis transportas
Vilniaus viešasis transportas
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

В минувшую среду Вильнюсский горсовет обсудил предложение соцдемов разрешить ученикам, студентам, пенсионерам и инвалидам пользоваться общественным транспортом бесплатно. Предложение было отклонено, пишет Made in Vilnius.

За предложение в первом чтении проголосовали 19 членов горсовета, против – 7, воздержались - 17.

По словам социал-демократов, город должен не только декларировать стремление к экологическому общественному транспорту, но и создавать привлекательные условия. Левые надеются, что горсовет одобрит их предложение и больше горожан будет пользоваться услугами общественного транспорта.

"Город много средств инвестирует в проекты, которые неясно, будут ли осуществлены. При этом не использует дешевые средства, дающие большой эффект. Нынешняя система предоставления скидок неэффективна – там есть много уровней, на администрирование уходит много средств, а доходов город получает немного. Мы считаем, что если предоставить части вильнюсцев возможность пользоваться общественным транспортом бесплатно, мы ничего не потеряем – напротив, побудим людей пересесть со своих автомобилей на общественный транспорт и декларировать место жительства в Вильнюсе", – сказал староста фракции соцдемов в горсовете Повилас Пинялис.

Такие идеи, считают соцдемы, могут принести как экологическую, так и финансовую пользу городу. В результате принятия такого решения, студенты, работающие в городе, будут заинтересованы декларировать место жительства в столице, поэтому их налоги будут поступать в городской бюджет.

Соцдемы предлагали освободить от платы за проезд учеников вильнюсских школ, студентов, которые учатся в университетах Вильнюса, пенсионеров, инвалидов, людей, страдающих тяжелыми недугами и сопровождающих их вильнюсцев. В соответствии с проектом, такая инициатива может стоить городу больше 3 млн. евро в год.

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