Вильнюсский горсовет отклонил предложение освободить от платы за общественный транспорт школьников и пенсионеров

По словам социал-демократов, город должен не только декларировать стремление к экологическому общественному транспорту, но и создавать привлекательные условия. Левые надеются, что горсовет одобрит их предложение и больше горожан будет пользоваться услугами общественного транспорта.

"Город много средств инвестирует в проекты, которые неясно, будут ли осуществлены. При этом не использует дешевые средства, дающие большой эффект. Нынешняя система предоставления скидок неэффективна – там есть много уровней, на администрирование уходит много средств, а доходов город получает немного. Мы считаем, что если предоставить части вильнюсцев возможность пользоваться общественным транспортом бесплатно, мы ничего не потеряем – напротив, побудим людей пересесть со своих автомобилей на общественный транспорт и декларировать место жительства в Вильнюсе", – сказал староста фракции соцдемов в горсовете Повилас Пинялис.