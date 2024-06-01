Вильнюсский фестиваль холодного борща приглашает необычно провести субботу

И яства, и погоня за рекордами
В этом году Вильнюсский фестиваль холодного борща объединил в себе как столичную гастрономию, так и разнообразные развлечения, культуру и даже спорт. Одно из самых ярких мероприятий этого года – погоня за рекордами. Гостей фестиваля посадили за самым длинным столом холодного борща, длина которого достигала 362 метров – столько лет отсчитывается от первого упоминания в городе Вильнюсе о свекольном супе, который считается предшественником холодного борща. Усевшихся за столом, Maxima угостила холодным борщом.
Веселье для молодых и старых
Как и в прошлом году, в этом году эпицентром фестиваля стал спуск с Бастионной горы к гигантской чаше из искусственного холодного борща. Здесь всех желающих попробовать свои силы встречали остроумные ведущие фестиваля Миндаугас Стасюлис и Гиан Лука Демарко.
Также на территории фестиваля появилась отдельная зона для детей со специально адаптированной стилизованной чашей с холодным борщом, где малыши смогли безопасно развлечься. В пространстве, созданном для молодежи, юные посетители фестиваля могли встретиться с известными создателями видео на YouTube. Два десятка тележек с едой стояли на рынке Тимос, где можно было попробовать различные холодные борщи и другие розовые блюда. Здесь размещена торговая зона, где посетители могли приобрести сувениры, специально изготовленные к фестивалю.
Одежда – очень важная часть праздника – гости мероприятия показали свое мастерство, нарядившись в одежду и аксессуары, вдохновленные холодным борщом, а обладатели самых интересных костюмов получат во время вечерней программе призы, учрежденные партнерами фестиваля.
Холодный борщ объединил искусство, музыку и спорт
Парк Кудру стал местом выступлений артистов. Художница Моника Дирсите организовала перформанс „Корни“ и предложила людям вспомнить свои корни. Вечером в сквере С. Монюшко (рядом с церковью Святой Екатерины) стартует марафон розовых официантов. Пробегая по 600-метровой трассе, официанты постараются не только как можно быстрее преодолеть маршрут, но и разлить как можно меньше холодного борща. Завершится фестиваль концертом на Ратушной площади, где можно будет услышать группы „Frizz“, „Pupkyte“, „Imbieras“, „Eiktubaiktu“, „Antikvariniai Kašparovskis dantys“, „Saulės kliošas“ и „Gamka“.