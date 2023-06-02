"Что бы я ни сказал, это не возместит урон, наносимый неподобающим поведением священнослужителей или иных служителей Церкви по отношению к несовершеннолетним и уязвимым, это не загладит боль, причиненную жертвам преступлений, всей церковной общине, обществу. Это не оправдывает и незнания", – начал организованную в пятницу пресс-конференцию Г. Грушас.

Портал Delfi опубликовал заявление молодого человека о возможных сексуальных связях с канцлером Вильнюсской архиепархии священником К. Паликшей, о проведенных у священнослужителя обысках, о штрафе, назначенном священнику за хранение порнографического контента.

В ответ на эту информацию Г. Грушас утверждал, что пытался вспомнить обстоятельства обыска у К. Паликши. Он признался, что на тот момент не вникал в ситуацию, почему правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении К. Паликши.

"Я снова и снова пытался вспомнить точные факты и обстоятельства, которые я должен был слышать после обыска в курии, в канцелярии канцлера. Узнав об обыске, я так и не выяснил истинных причин обыска, какие серьезные обвинения в адрес священника стоят за этим обыском, а не только финансовые проблемы", – сказал архиепископ.

По его словам, во время обыска в курии епископов не было. Тем не менее, Г. Грушас извинился перед общественностью, верующими, молодым человеком, предположительно пострадавшим от действий К. Паликши, и другими лицами, пострадавшими от действий духовенства.

"Моя вина в том, что не вникал, не задавал важных, хотя и сложных вопросов ксендзу Кястутису и не услышал его ответов. Сожалею, что не сделал этого вовремя. Приношу свои извинения молодому человеку, который претерпел от священника то, чего не должен был претерпеть. Приношу свои извинения общине верующих, братьям-священникам, стремящимся идти путем святости, приношу извинения всем, кто чувствует себя преданными и разочарованными церковью.

Я, как пастор, которому доверена епархия, не смог быть хорошим пастором. Видеть всех доверенных мне, защитить слабых. Приношу извинения за то, что грехи и преступления духовенства возмутили общественность. Приношу извинения, что у людей вызвало возмущение и то, что эта проблема – преступление ксендза Кястутиса – не была замечена церковью как можно раньше, не была должным образом оценена, расследована, не восторжествовала справедливость, не оказана помощь пострадавшему", – сказал Г. Грушас.

Архиепископ поблагодарил журналиста портала Delfi, опубликовавшего свидетельства молодого человека о возможных преступлениях сексуального характера, совершенных священником К. Паликшей. Г. Грушас также поблагодарил прокуратуру, которая возобновила расследование в отношении священника и якобы поделилась имеющейся информацией с архиепархией.

"Хочу поблагодарить журналиста, который предал огласке эту информацию, хочу поблагодарить Вильнюсскую окружную прокуратуру, которая на основании международного соглашения на этой неделе передала материалы дела в наш трибунал, что очень поможет проведению канонического расследования в срочном порядке", — пояснил Г. Грушас.

На пресс-конференции Г. Грушас подчеркнул, что до сих пор в Вильнюсской архиепархии действуют определенные правила, которые должны были обеспечить защиту детей и уязвимых лиц от возможных преступлений со стороны священнослужителей. Однако, как признал архиепископ, эта система не сработала, поэтому, как отметил Г. Грушас, будет разработан новый порядок.

Как сообщил портал Delfi, в ходе предыдущего обыска у священника К. Паликши в его планшетном компьютере было обнаружено 13 порнографических изображений с предположительно сексуально эксплуатируемыми детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Впоследствии священнослужителю были предъявлены подозрения в хранении порнографического контента.

Ранее представители церкви утверждали, что им ничего не известно о таких подозрениях, а обыск у К. Паликши, по их сведениям, проводился якобы в связи с "финансовым делом".

Эту версию в пятницу повторил и Г. Грушас. По его словам, обыск длился 13 минут, во время обыска ничего не было найдено и не было изъято.

По словам архиепископа, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли для обыска, епископов в курии не было. В судебном постановлении о производстве обыска, с которым, по словам Г. Грушаса, Вильнюсская архиепархия ознакомилась лишь недавно, не было требования об участии представителя архиепархии в обыске, тем не менее сотрудники правоохранительных органов якобы просили об участии такого представителя. По словам Г. Грушаса, в обыске в то время мог участвовать адвокат Генрикас Геленцявичюс.

"В постановлении суда о производстве обыска указано, что они (правоохранительные органы – ELTA) искали порнографический контент с участием несовершеннолетних. В компьютере курии они такого не нашли. (...) Епископы получили сообщение иного содержания, нежели было указано в документе.

После обыска до епископов дошла информация, что это связано с личным финансовым делом и какой-то клеветой. Никакой информации о приговоре и исходе судопроизводств мы не получали ни от ксендза Кястутиса, ни от правоохранительных органов", – сказал Г. Грушас.

Архиепископ заявил, что если подозрения в отношении священника К. Паликши относительно его связи с несовершеннолетним подтвердятся, то К. Паликша будет лишен сана.

"Если половые отношения с несовершеннолетним подтвердятся, за это предусмотрено наказание вплоть до возвращения в мирскую жизнь — лишение сана", — сказал Г. Грушас.

Rita Baturina (ELTA)