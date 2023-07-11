11 июля 2023 г. 12:59

Вильнюсский аэропорт закрылся больше чем на сутки: интересующиеся смогут увидеть отбытие делегаций

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Ровно в полдень, 11 июля, был официально закрыт Вильнюсский аэропорт. Коммерческие рейсы не будут осуществляться больше суток. Представители Литовских аэропортов напоминают, что это не первое закрытие аэропорта.

Закрытие аэропорта связано с саммитом НАТО. По правилам, во время саммита в радиусе 30 км от места проведения мероприятия (Litexpo) не могут летать самолеты. В Вильнюсе полеты ограничены с 12 часов 11 июля до 16 часов 12 июля.

Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал Delfi, что в 2017 году во время реконструкции ВПП Вильнюсский аэропорт не работал 35 дней.

В Вильнюсе на этот раз отозваны 100 рейсов. Из-за закрытия Вильнюсского аэропорта и большой нагрузки на Каунасский, сейчас могут наблюдаться сбои в расписании авиарейсов.

На сайте Литовских аэропортов сказано, что интересующиеся жители смогут наблюдать за отбывающими самолетами делегаций. Это можно делать только со специальной смотровой площадки.

В Вильнюсе с 7 по 13 июля запрещены полеты небольших самолетов, воздушных шаров и дронов.

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