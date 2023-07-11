Вильнюсский аэропорт закрылся больше чем на сутки: интересующиеся смогут увидеть отбытие делегаций

Закрытие аэропорта связано с саммитом НАТО. По правилам, во время саммита в радиусе 30 км от места проведения мероприятия (Litexpo) не могут летать самолеты. В Вильнюсе полеты ограничены с 12 часов 11 июля до 16 часов 12 июля.

Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал Delfi, что в 2017 году во время реконструкции ВПП Вильнюсский аэропорт не работал 35 дней.

В Вильнюсе на этот раз отозваны 100 рейсов. Из-за закрытия Вильнюсского аэропорта и большой нагрузки на Каунасский, сейчас могут наблюдаться сбои в расписании авиарейсов.

На сайте Литовских аэропортов сказано, что интересующиеся жители смогут наблюдать за отбывающими самолетами делегаций. Это можно делать только со специальной смотровой площадки.