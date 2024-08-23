Вильнюсских водителей просят готовиться к сентябрю: местами будут продолжаться дорожные работы

Улицы Укмергес, Гележинё Вилко, Озо, Калварию, Т.Нарбуто, Осло, проспект Пилайтес – вот основные оси движения в Вильнюсе, ежесуточно здесь проезжает до 122 000 автомобилей. На этих улицах заторы формируются утром и вечером.
„Мы шутим, что Вильнюс - не резиновый, и особенно это замечаем в сентябре, когда появляются большие заторы. Согласно прогнозам, самым интенсивным движение будет на ул. Осло, Укмергес, Гележинё Вилко, Озо, Калварию, Карейвю, Оланду, проспекте Пилайтес, Т.Нарбуто, ул. Атейтес, ул. Антакальнё, проспекте Лайсвес, проспекте Саванорю, Неменчинском шоссе, ул. Тукстантмячё, Лепкальнё, Жирню и на Западной объездной дороге“, – сказал представитель JUDU Алексей Апанович.
Осенью вильнюсцев ждут более удобные поездки на общественном транспорте. К сентябрю по улицам столицы будут курсировать 22 новых троллейбуса. В сентябре билеты на проезд в автобусах и троллейбусах можно будет купить с помощью банковских карт. Это позволит быстрее купить билет и активировать его.
С апреля в Вильнюсе появился новый автобусный маршрут – 123, он ездит в Нижние Панеряй в центр, на Лукишкскую площадь. С сентября будут чаще курсировать скорые автобусы.
Еще одна альтернатива автомобилю – пешие походы или передвижение на средствах микромобильности (велосипедах и самокатах). В этом сезоне в городе появилось 18 хранилищ для велосипедов, 475 стоянок для велосипедов, 8 км велодорожек и 13 км трасс для велосипедов.Жители могут арендовать 5000 электросамокатов или велосипедов.
Сейчас в Вильнюсе идет ремонт некоторых важных для сообщения улиц. Больше всего проблем из-за ремонта ожидается на ул. Калварию (от ул. Упес/Жвяю до перекрестка с ул. Жальгирё), на ул. Озо (от ул. Буйвидишкю до ул. Сесику) и на Неменчинском шоссе (от ул. Кайрену до границы Вильнюса).
В конце августа – начале сентября предусмотрены работы по улучшению пропускной способности на перекрестках: ул. Улону–Апкасу, Жальгирё–Линкмяну, Антакальнё–Шило, Укмергес–Белюну, Неменчинес–Сваёню, Калварию–Й.Казлауско, Вяркю–П.Лукшё.
По данным статистиков, в сентябре потоки транспорта в Вильнюсе увеличиваются на 20–30%. Это обусловлено не только возвращением школьников и студентов, но и большим числом новых жителей города. По этой причине очень важно планировать поездки и выбирать наиболее удобные способы передвижения.