Вильнюсские водители возмущены: действительно ли муниципалитет понимает, что делает?

Водитель сказала, что из-за ремонта образовались такие заторы, что два километра на машине люди едут почти полчаса.

„Хочу информировать об абсурдной ситуации в Вильнюсе. Был начат ремонт улицы Лаздинелю, установили светофор для регулирования движения. Заторы в 8 ч. такие, что 2 км едешь 25 минут. Дорога в район ведет только одна. Похоже, муниципалитет не понимает, что делает. В 18 ч. вечера проехать тоже невозможно.

То же самое на ул. Пажагишкю. Жители так ставят свои машины, что надо ездить зигзагами.А это единственный путь к проектам Aitvarų namai и Pušų parkas. А у главного въезда в проекты стоят „кирпичи“, – писала читатель Иоана.