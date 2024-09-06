2024.09.06 11:19

Вильнюсские водители возмущены: действительно ли муниципалитет понимает, что делает?

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Eismo spūstys dėl Lazdynėlių g. remonto Vilniuje
Eismo spūstys dėl Lazdynėlių g. remonto Vilniuje
ФОТО: Skaitytojos nuotr.

Редакция Delfi получила письмо возмущенной читательницы, которая жаловалась на ремонт дороги в Вильнюсе.

Водитель сказала, что из-за ремонта образовались такие заторы, что два километра на машине люди едут почти полчаса.

Eismo spūstys dėl Lazdynėlių g. remonto Vilniuje

„Хочу информировать об абсурдной ситуации в Вильнюсе. Был начат ремонт улицы Лаздинелю, установили светофор для регулирования движения. Заторы в 8 ч. такие, что 2 км едешь 25 минут. Дорога в район ведет только одна. Похоже, муниципалитет не понимает, что делает. В 18 ч. вечера проехать тоже невозможно.

Eismo spūstys dėl Lazdynėlių g. remonto Vilniuje

То же самое на ул. Пажагишкю. Жители так ставят свои машины, что надо ездить зигзагами.А это единственный путь к проектам Aitvarų namai и Pušų parkas. А у главного въезда в проекты стоят „кирпичи“, – писала читатель Иоана.

Eismo spūstys dėl Lazdynėlių g. remonto Vilniuje
Eismo spūstys dėl Lazdynėlių g. remonto Vilniuje

По данным Вильнюсского муниципалитета, 23 августа сообщили о начале реконструкции ул. Лаздинелю и изменении порядка движения.

„Во время работ движение временно будет регулировать светофор, перенесена остановка „Лаздинелю“. Временно транспорт не будет останавливаться на остановке „Жара“.

Работы будут проходить в два этапа:

  • I этап, с 22 июля по 7 октября. На ул. Лаздинелю между ул. Летаус и Лукясчу.

  • II этап, с 8 октября до 15 декабря. На ул. Лаздинелю между ул. Лукясчу и Эрфурто.

Из-за возможных заторов рекомендуем планировать поездки с запасом времени или ездить на общественном транспорте. Приносим извинения за неудобства“, – писал муниципалитет.

Rekonstrukcijos planas. Lazdynėlių g.
Rekonstrukcijos planas. Lazdynėlių g.

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