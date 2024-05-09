2024.05.09 07:26

Вильнюсские водители озабочены: неужели уже действуют радары?

 
Эгле Уткене
ru.DELFI.lt
ФОТО: SĮ „Susisiekimo paslaugos“
На столичных улицах были установлены новые радары, измеряющие среднюю скорость на определенном расстоянии. Муниципалитет сообщал, что сначала их будут тестировать, никаких знаков, информирующих о радарах там, где они установлены, пока нет. Однако приложения уже информируют о зонах действия радаров.

В редакцию обратился вильнюсец Матас, который рассказал, что в нескольких местах, где нет знаков, приложение информирует водителя о зоне действия радаров. По его словам, пока их монтировали, такой информации приложение не давало.

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что водителей не должен беспокоить этот вопрос, поскольку всегда надо соблюдать правила дорожного движения.

"Навигационные приложения нужны в помощь водителю, но ПДД надо соблюдать всегда", - сказал он.

"Информационные знаки появятся в ближайшее время, тестирование будет длиться пару месяцев, радары начнут работать летом", - Грубинскас.

Водители уже заметили, что посты контроля, измеряющие среднюю скорость, уже начали устанавливать на разных улицах столицы.

Вильнюсский муниципалитет предусмотрел, что такие системы будут установлены:
на ул. Гележинё Вилко от виадука в парке Вингис до конца тоннеля и от до виадука в другом направлении.
на Западной объездной дороге от виадука на проспекте Пилайтес до ул. Осло.
на ул. Т.Нарбуто от проспекта Лайсвес до ул. Селю.

Пятый участок будет постоянно меняться. В городе установят также муляжи, в которые будут перемещать пятый радар. Всего выбрано 60 участков, на которых его могут устанавливать.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии