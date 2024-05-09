Вильнюсские водители озабочены: неужели уже действуют радары?

В редакцию обратился вильнюсец Матас, который рассказал, что в нескольких местах, где нет знаков, приложение информирует водителя о зоне действия радаров. По его словам, пока их монтировали, такой информации приложение не давало.

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что водителей не должен беспокоить этот вопрос, поскольку всегда надо соблюдать правила дорожного движения.

"Навигационные приложения нужны в помощь водителю, но ПДД надо соблюдать всегда", - сказал он.

"Информационные знаки появятся в ближайшее время, тестирование будет длиться пару месяцев, радары начнут работать летом", - Грубинскас.

Водители уже заметили, что посты контроля, измеряющие среднюю скорость, уже начали устанавливать на разных улицах столицы.