Это будут троллейбусы маршрутов номер 2 и номер 17. Инициаторами акции в литовской столице стали работающие в Вене украинские дипломаты Олег Вербовый и Виталий Литвин. Они сообщили BNS, что Вильнюс стал первым городом, поддержавшим эту инициативу президента Украины.

"Мы начали проект еще в Вене, с трамвая, который выехал на улицы в сентябре. Но этот наш проект заключается в распространении информации о платформе по сбору средств, инициированной нашим президентом, под названием UNITED24. Вильнюс станет первым, кто будет его рекламировать", - сказал Литвин.

"Мы хотим, чтобы этот проект стал примером для других столиц, потому что в Вене, к сожалению, мы не смогли поддержать UNITED24 из-за сохраняемого этой страной нейтралитета, так как инициатива, в том числе, предусматривает поддержку военной техники — беспилотников, антидронов. Мы считаем, что это неправильно, но такова реальность", — добавил он.

Вербовый отметил, что стилизованные треугольники, украшающие троллейбусы, символизируют национальный цветок Украины — подсолнух и его плоды - семечки. Эти древние символы также используются в других местах, например, на валюте страны, гривне, и сочетают исторический дизайн с современными проектами.

Эитми троллейбусами будут управлять водители, уехавшие в Вильнюс после войны в Украине – Ирина Петренко из Киева и Владимир Сидоров, приехавший из Херсона.

Они рассказали BNS, что и до сих пор чувствовали бесконечную поддержку жителей Вильнюса, пользующихся их маршрутами.

В мае Зеленский учредил фонд UNITED24 для сбора пожертвований для Украины. Средства переводятся на счета Национального банка Украины и распределяются между отдельными министерствами для финансирования наиболее важных нужд.

На сайте фонда указано, что с момента его основания было собрано в общей сложности более 200 миллионов долларов (более 200 млн евро), а на данный момент на счету фонда более 34 млн долларов (почти 35 млн евро).