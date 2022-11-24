Вильнюсские теплосети приобрели обессеренный мазут на весь отопительный

По предварительным подсчетам, на весь отопительный сезон может потребоваться 6 судов обессеренного мазута, вместимость одного судна - 16 тыс. тонн. Первый груз обессеренного мазута прибыл в Клайпеду еще в октябре, откуда по железной дороге был доставлен на территорию Вильнюсских теплосетей. Обессеренным мазутом, как одним из альтернативных видов топлива, в этом сезоне заменяют значительно подорожавший на рынке природный газ.
"Хотя цена на природный газ несколько упала, на рынке отмечается нестабильность, а обессеренный мазут по-прежнему остается финансово более привлекательной альтернативой, поэтому Вильнюс обеспечил количество топлива, необходимое на весь отопительный сезон.
Однако это не означает, что обессеренный мазут будут жечь всю зиму – если ситуация на рынках будет благоприятной, а зима теплой, отопительный сезон сможем закончить, используя для производства тепла только биотопливо и газ, сохраняя одновременно одни из самых низких в Литве цен на тепло", – отмечает вице-мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас.
Существенное условие покупки обессеренного мазута - это топливо импортируется в Литву только из несанкционированных стран. Цена приобретенного обессеренного мазута нефиксированная, но цены этого топлива на рынке остаются стабильными, отмечается в сообщении.
Вильнюсские теплосети указывают, что цена на тепло в ноябре в Вильнюсе еще уменьшалась и достигает 8,77 цента за киловатт-час. Это одна из самых низких цен среди больших городов. Если сравнивать со средней ценой на тепло в Литве, то вильнюсцы будут платить в этом месяце за киловатт-час на 32 проц. меньше.
По предварительным подсчетам, в этот отопительный сезон 56 проц. всего топлива, используемого для производства тепла, должно составить биотопливо и теплоэнергия, приобретаемая у независимых производителей тепла, 36 проц. – обессеренный мазут, 7 проц. – природный газ, 1 проц. – дизельное топливо.
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