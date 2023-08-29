Вильнюсские социал-демократы обсудят ухудшающуюся ситуацию в столичных школах

"Вильнюсская система образования находится на критическом пределе – в Вильнюсе критически не хватает школ и учителей. На данный момент педагоги, продолжающие работать в школах, перегружены огромной нагрузкой, их мотивация и психологическое состояние очень плохие", - утверждает социал-демократическая фракция Вильнюсского совета.

"При этом учащиеся работают в переполненных классах, не получают должной социальной, психологической и другой спец. помощи, и среди них все большее распространение получает употребление наркотических веществ", - добавляют члены фракции.

Вызывающие тревогу критерии будут обсуждаться на конференции, которая пройдет в Библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса.

"Город Вильнюс по праву гордится ростом населения, экономики и других показателей, но совершенно забывает об этом росте, когда речь идет о создаваемых этим ростом и меняющейся эпохой новых вызовах для системы образования города", - утверждают социал-демократы.