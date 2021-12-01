"ПОГОДА МЕНЯЕТСЯ – ГОТОВИМСЯ К СНЕГОПАДУ
Когда температура задерживается в районе 0, дорожные службы знают: жди снега.
Мы видим, что приближается потепление, поэтому готовимся к снегопаду в ночь на четверг. Если прогноз подтвердится, больше всего снега выпадет с полуночи до 5 ч. утра.
Для нас это не ново. Будем чистить и посыпать дороги".
Delfi напоминает, что, согласно прогнозам meteo.lt, в ближайшие сутки циклон принесет осадки, усилится ветер, ожидается непродолжительное потепление.
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