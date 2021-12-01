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Вильнюсская компания Grinda сегодня сообщила на своей странице в фейсбуке, что готовится к прогнозируемому снегопаду.
Sniego valymo mašina
Sniego valymo mašina
© DELFI / Tomas Vinickas

"ПОГОДА МЕНЯЕТСЯ – ГОТОВИМСЯ К СНЕГОПАДУ

Когда температура задерживается в районе 0, дорожные службы знают: жди снега.

Мы видим, что приближается потепление, поэтому готовимся к снегопаду в ночь на четверг. Если прогноз подтвердится, больше всего снега выпадет с полуночи до 5 ч. утра.

Для нас это не ново. Будем чистить и посыпать дороги".

Delfi напоминает, что, согласно прогнозам meteo.lt, в ближайшие сутки циклон принесет осадки, усилится ветер, ожидается непродолжительное потепление.

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