Вильнюсские пожарные-спасатели приглашают на свой 220-летний юбилей

Юбилей пожарные отметят на Ратушной площади. Праздник начнется в 11 ч., на него приглашены глава МВД Агне Билотайте, мэр города Ремигиюс Шимашюс, пожарные-спасатели, их бывшие руководители, главы других служб духовой оркестр МВД, жители и гости столицы.
В Вильнюсе работают больше 900 пожарных-спасателей. В этом году они потушили 900 пожаров и провели 700 спасательных работ. В этом году пожарные-спасатели спасли 35 человек.
Во время праздника минутой молчания почтят память погибших пожарных-спасателей, принесут присягу новые сотрудники службы, за честную и безупречную службу будут награждены лучшие пожарные, новых сотрудников благословит капеллан-ксендз Альгирдас Толятас.
После праздничной церемонии пожарные-спасатели продемонстрируют технические возможности и эффективность пожарных трех разных периодов.
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