Вильнюсские микрорайоны поделили по тому, кто в них живет: в одних – пустующие гнезда, в других – средний класс

"Вероятно, в этих районах остаются семьи, которые вырастили своих детей, их дети переселились, оставили родительский дом-"гнездо", – сказала Повилайтите.

Что касается пустующих гнезд - это Юстинишкес, Виршулишкес, Лаздинай, Шешкине, Фабийонишкес. Территории, попавшие в эту группу, населены стареющими жителями, несмотря на то, что в некоторых кварталах этих районов живут семьи с детьми, их немного.

Исследование показало, что в Старом городе живут молодые и предприимчивые люди, они живут в части Жверинаса и Шнипишкес. Индивидуалисты живут в Науяместисе, Вилкпеде, в части Жирмуная и Балтупяя.

Она поделила жителей на 9 сегментов: молодые и предприимчивые, индивидуалисты, пустующие гнезда, делающие карьеру, молодые семьи, многонациональное соседство, средний рабочий класс, семьи среднего класса и семейные пригороды.

В своей работе Повилайтите провела геодемографическую сегментацию, классифицировала территории по категориям с учетом демографических, социальных, экономических показателей жителей, их образа жизни и потребительских привычек.

"Можно сказать, что дифференциация вызвана экономическими возможностями людей, они покупают то, что могут себе позволить, но исключение составляет 9 тип, который размещается в основном на севере столицы. Тут больше молодых и состоятельных семей, которые хотят иметь свое большое жилье, такого в центре не найти, кроме того, возможно, для них важно. чтобы дети жили на природе, в спокойной обстановке", – сказала Повилайтите.

Автор сказала, что 1 – 4 сегменты находятся ближе к центру, там живет больше образованных людей, занимающих более высокие посты, в центре живет меньше семей с детьми, там жилье дороже.

Средний рабочий класс также населяет Новую Вильню, не Науининкай. Там же немало семей среднего класса, они также селятся на окраинах города.

Молодые семьи в основном селятся в Пилайте , а многонациональное соседство ждет в Новой Вильне.

Что касается делающие карьеру, то они селятся в районе Жверинас, Фабийонишкес.

В южной части столицы Литвы живут менее образованные жители, которые занимают более низкую позицию в профессиональной деятельности.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что Вильнюс можно поделить на три зоны: центр и новые кварталы вокруг него, полукруг советских домов и пригороды.

"После восстановления независимости молодые состоятельные люди стали переселяться на окраины города, но в последнее время, когда стало больше предложений, они стали селиться в центре. Особенно актуален здесь вопрос заторов, поскольку едущие из районов стоят в заторах дольше, чем в городе. В Польше так было 30 лет назад", – сказал он, заметив, что семьи с детьми, живущие в пригороде, оказались между молотом и наковальней.

"Им хочется больше места, больше природы, но заторы – огромные, нет школ и детских садов", – сказал Маурицас.