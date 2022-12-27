После того как Россия напала на Украину, ЛФГ прекратила отношения с соседями из Беларуси, но, как выяснилось, не все контакты прерваны.

В редакцию Delfi обратилась читательница и рассказала, что представители Gimnastikos akademijа, которая действует в Вильнюс и Каунасе, ездили в Минске – в конце ноября в Минске проходили состязания в память об известном тренере СССР Ларисе Годиевой. Фото с турнира в социальных сетях разместила и сама Gimnastikos akademija.

Читательница указала, что передала эту информацию и Вильнюсскому муниципалитету.

"Не нарушены ли интересы государства и несовершеннолетних детей? Безопасны ли для детей занятия спортом в таком окружении, где формируют и навязывают неправильные ценности?" – вопрошала читательница.

Delfi связался с учредителем Gimnastikos akademijа и ее руководителем Татьяной Линовскене. Она сказала, что на состязания в Минск ездила лишь одна гимнастка.

"Она выступала без флага, без ничего. Мы не ездим на официальные турниры", – сказала она.

"Я вам повторяю, что это не международный турнир, это внутренние состязания. Участвовал ребенок, ему нужен был старт – без флага, без ничего", – продолжила Линовскене.

Однако президент ЛФГ Альгимантас Гудишкис сказал, что аргументы Линовскене ничего не значит.

"Нам об этом факте не было известно, для меня это новость. Конечно, это очень плохо, очень плохо. Мы прервали все отношения с Россией и Беларусью. Неофициальные состязания? Это ничего не меняет. Например, тенор Вайдас Вишняускас ездил туда петь – он же не ходил на сцену с флагом? Нет, не пел ни за Литву, ни за Беларусь – но пел, этого достаточно. Конечно, мы поднимем этот вопрос", – сказал Delfi Гудишкис.

На состязаниях в память Годиевой литовские спортсмены участвовали и раньше. До войны вильнюсские гимнасты часто ездили в Беларусь, с вице-чемпионом Европы Робертасом Творогаласом во главе. Пока в Вильнюсе шел ремонт спортивного комплекса вице-чемпион тренировался в Беларуси.

"Пока отношения были дружественными, наши гимнасты часто ездили туда, там были хорошие условия за благоприятные цены. До войны. После ее начала все прекратилось, мы сказали членам федерации - никаких контактов", – напомнил Гудишкис.

Литовская федерация гимнастики (ЛФГ) в прошлом месяце бойкотировала конгресс Международной федерации гимнастики, потому что на конгресс пригласили представителей России и Беларуси. Вскоре после этого во время этапа Кубка мира в Катаре призер РФ Иван Куляк вышел за наградой с буквой Z на груди.

Ivanas Kuliakas © twitter

После этого санкции были ужесточены и на международные состязания российских и белорусских спортсменов не приглашают.