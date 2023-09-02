02 сентября 2023 г. 10:25

Вильнюсские бары и кафе переполнены, в выходные их владельцы планируют скачок оборота

 
Лукас Микнявичюс
ru.DELFI.lt
Vilniaus gatvėse – daugybė švenčiančių: baruose sunku rasti vietą prisėsti
Vilniaus gatvėse – daugybė švenčiančių: baruose sunku rasti vietą prisėsti
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Начало "Дней столицы", важный для литовской сборной по баскетболу матч чемпионата мира и вернувшиеся в вузы студенты – благодаря этим факторам вильнюсские бары в пятницу вечером и в выходные дни планируют рост оборота. Правда, предприниматели говорят, что возвращение студентов тут играет наименьшую роль, тем более, что почти половина студентов не может употреблять алкоголь, который в Литве продают только лицам старше 20 лет.

В пятницу с обеда в городе появилось множество людей. Вечером кафе и бары были переполнены.

Владельцы вильнюсских заведений планируют рост оборота в эти выходные. Однако глава ассоциации ночной экономики NaktA Раймондас Пранка сказал Delfi, что поток клиентов в сентябре не увеличивается так серьезно, как можно предположить.

"Да, чувствуется, что людей больше, что они активнее, но чего-то особенного не бывает, и никто к началу сентября особенно не готовится. Не бывает так, что 1 сентября вечером больше пьют, просто студенты вернулись, им приятно встретиться, поговорить", – сказал Пранка.

Он напомнил, что в Литве алкоголь продают лицам старше 20 лет, значит половина студентов его не может купить.

"В сентябре жизнь становится активнее не только из-за появления студентов. Возвращаются люди из отпусков, поэтому начинается последовательный рост оборота и возвращение к зимнему режиму", – сказал глава ассоциации NaktA.

Он напомнил, что осенью бары и рестораны ищут новых работников, поскольку студенты, работавшие летом, уходят.

Его слова подтверждает и владелец шести гастробаров Plus Plus Plusглава компании Pliusai Ауримас Зимницкас. По его словам, по традиции в сентябре бывает время поиска работников, но эти проблемы довольно быстро решаются. "Некоторые работавшие летом студенты возвращаются и работают в выходные или по вечерам. В октябре закрываются летние кафе, поэтому и работников тогда нужно меньше" – сказал Зимницкас.

Он заметил, что в первые выходные сентября обороты баров вырастут, но не за счет студентов, а благодаря "Дням столицы" и матчам литовской сборной на ЧМ.

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