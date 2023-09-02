Вильнюсские бары и кафе переполнены, в выходные их владельцы планируют скачок оборота

В пятницу с обеда в городе появилось множество людей. Вечером кафе и бары были переполнены.

Владельцы вильнюсских заведений планируют рост оборота в эти выходные. Однако глава ассоциации ночной экономики NaktA Раймондас Пранка сказал Delfi, что поток клиентов в сентябре не увеличивается так серьезно, как можно предположить.

"Да, чувствуется, что людей больше, что они активнее, но чего-то особенного не бывает, и никто к началу сентября особенно не готовится. Не бывает так, что 1 сентября вечером больше пьют, просто студенты вернулись, им приятно встретиться, поговорить", – сказал Пранка.

Он напомнил, что в Литве алкоголь продают лицам старше 20 лет, значит половина студентов его не может купить.

"В сентябре жизнь становится активнее не только из-за появления студентов. Возвращаются люди из отпусков, поэтому начинается последовательный рост оборота и возвращение к зимнему режиму", – сказал глава ассоциации NaktA.