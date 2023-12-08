Вильнюсская телебашня снова станет самой высокой елкой в Литве

В декабре башня будет освещена разными цветами, ее освещение будет напоминать цвета северного сеяния. В рождественский период – с 22 по 30 декабря - башня станет самой высокой елкой в стране, и будет освещена зеленым цветом. 31 декабря – в канун Нового года и в новогоднюю ночь – снова вернется яркое разноцветное освещение.

Телебашня приготовила программу на Новый год. "У нас есть украшенные пространства, всех желающих мы ждем в новогодний вечер, у нас состоится традиционное мероприятие с угощениями и праздничной программой, – сказала представитель телебашни Жанета Березноене. – Поскольку сейчас ведется реконструкция телебашни и в следующем году планируется обновить ресторан "Млечный путь", это будет последняя возможность встретить Новый год в ресторане с нынешним интерьером. Поэтому и тема вечера будет "Красочные 90-ые".