Вильнюсская полиция просит отозваться женщину, которая видела на остановке мужчину с девочкой

Скопировать ссылку Вильнюсская полиция просит отозваться женщину, которая видела на остановке мужчину с девочкой

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Полиция просит отозваться женщину, которая 28 сентября 2021 г. в 22.20- 22.30 ч. на остановке "Неменчинское шоссе", адрес Неменчинское шоссе, 1 C, Вильнюс, слышала шум и видела малолетнюю девочку с мужчиной, которые пошли по Неменчинскому шоссе в сторону ул. Антакальнё.