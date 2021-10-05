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Полиция просит отозваться женщину, которая 28 сентября 2021 г. в 22.20- 22.30 ч. на остановке "Неменчинское шоссе", адрес Неменчинское шоссе, 1 C, Вильнюс, слышала шум и видела малолетнюю девочку с мужчиной, которые пошли по Неменчинскому шоссе в сторону ул. Антакальнё.
Приметы девочки: примерно 3 года, розовая куртка, розовая шапка.
Женщину просят обратиться в Отдел расследования тяжких преступлений криминальной полиции, к следователю Рамуне Бузене (эл. п. ramune.buziene@policija.lt, тел. 8 5 271 6122, 8 675 25895) или позвонить по номеру 112.
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