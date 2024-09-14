Вильнюсская полиция организует масштабные рейды

Пожалуй, чаще всего они возникают из-за того, что водители не соблюдают правила дорожного движения и неправильно оценивают ситуацию на дороге.
Употребление алкоголя также может способствовать этому, поэтому сотрудники полиции часто устраивают рейды, в ходе которых проверяют трезвость водителей.
Не является исключением и эта суббота, 14 сентября, когда с утра до 18.30 сотрудники Департамента дорожной полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа вместе со своими коллегами из комиссариатов полиции будут проводить мероприятия по контролю трезвости водителей транспортных средств в районах округа, а с 14.00 - в Вильнюсе.
На следующей неделе, 16-22 сентября, во время Европейской недели мобильности и Дней безопасного дорожного движения, инициированных Европейской сетью дорожной полиции, эти профилактические меры будут реализованы по всей стране, сообщили в полиции.
16 сентября намечен контроль за опасным и хулиганским вождением, обгоном (там, где это запрещено), маневрированием, проездом перекрестков, сигналами светофора.
17 сентября (с 7.00 до 10.00 и с 14.00 до 20.00) будет проведен контроль транспортных средств, в том числе электромобилей, велосипедов, водителей, поведения пешеходов на дороге (пешеходные переходы, велосипедные переходы, перекрестки, пешеходные и велосипедные пути).
Также осуществляется контроль за несовершеннолетними, передвигающимися на электромикромобильных транспортных средствах, велосипедах, мопедах, мотоциклах (использование защитных касок, могут ли они управлять транспортным средством в соответствии со своим возрастом, проверка езды в нарушении правил вдвоем на электрических микромобильных транспортных средствах и т.д.).
18 сентября (Европейский день без смертей на дорогах) – контроль всех участников дорожного движения в городах, поселках, сельской местности, на сельских, районных, местных дорогах (использование ремней безопасности, детских систем безопасности, защитных касок, защитных устройств, улучшающих видимость в ночное время, использование устройств мобильной связи при движении, не имея приспособления „свободных рук“, контроля скорости и соблюдение других правил дорожного движения);
20 сентября: - с 7.00 до 9.00 часов будет осуществляться контроль пассажирских транспортных средств (проверка школьных автобусов, маршрутных автобусов, других транспортных средств, проверка водителей этих транспортных средств на трезвость, рейды в учебных заведениях); - с 18.00 часов в Вильнюсе - контроль водителей электромикромобильных устройств (с представителями социального партнера сервисной платформы Bolt).