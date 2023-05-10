Вильнюсская полиция: 9 мая зафиксированы два правонарушения, без серьезных инцидентов

По данным правоохранительных органов, около 5.00 час. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе по ул. Озо на пешеходном мосту над проезжей частью вывешен красный флаг. Прибывшие на место сотрудники полиции сняли флаг, на котором была надпись на русском языке. По данному факту начато административное производство по делу о распространении или демонстрации нацистской, коммунистической символики, символов тоталитарных или авторитарных режимов.
В тот же день сотрудники полиции составили протокол в отношении мужчины, стоявшего с плакатом на Антакальнисском кладбище, за нарушение требований, касающихся порядка организации митингов и других мероприятий. Нарушителю (1958 г. р.) грозит штраф от 140 до 600 евро, сообщает ГКП Вильнюсского округа.
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