Вильнюсская муниципальная комиссия рассмотрит вопрос переименования двух столичных гимназий

"Рассмотрим два вопроса – о переименовании школ им. Саломеи Нерис и им. Софьи Ковалевской", – сказала агентству ELTA председатель комиссии Камиле Шерайте-Гогелене.
По словам политика, на заседании возглавляемой ею комиссии для гимназии им. Саломеи Нерис будет выбрано одно из четырех названий, предложенных самим учебным заведением.
Среди предложений – переименовать учреждение в Вильнюсскую медиа-гимназию, Вильнюсскую гимназию Святой Екатерины, Вильнюсскую гимназию Старого города или Вильнюсскую медиа-гимназию Старого города.
Между тем Вильнюсскую гимназию им. Софьи Ковалевской само учебное заведение предложило переименовать в Вильнюсскую столичную гимназию.
"Скорее всего, мы одобрим предложенный ими вариант", – сказала председатель комиссии по исторической памяти.
По словам К. Шерайте-Гогелене, решение комиссии о переименовании гимназий должно быть одобрено муниципальным Комитетом по делам образования, а затем вопрос будет рассмотрен в столичном горсовете.
"Если комитет успеет рассмотреть, то вопрос будет в совете 28 февраля, если нет – на первом заседании марта", – отметила она.