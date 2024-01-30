Вильнюсская городская клиническая больница приглашает жителей бесплатно посетить соляную комнату

На процедуру можно регистрироваться по номеру: 85 2054523 в рабочие дни с 8.00 до 15.00 ч., с 30 января. Когда не останется свободных мест, регистрация будет остановлена.

Процедуры будут проводить 5 – 9 февраля с 8.00 до 17.30 ч., по предварительной записи в указанное время.

Продолжительность процедуры – 45 минут, детям – 30 минут. Дети до 5 лет должны быть с сопровождающим лицом.

Галотерапия противопоказана при сильном насморке, кашле, чихании и высокой температуре. На сеансы не принимают больных туберкулезом.

Перед процедурой просьба не использовать духи, не мазать кожу кремами, во время процедуры нельзя пользоваться мобильными телефонами, разговаривать, иным способом мешать окружающим.