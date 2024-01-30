Вильнюсская городская клиническая больница приглашает жителей бесплатно посетить соляную комнату

Соляная комната находится по адресу ул. Антакальнё, 124, в центре предоставления амбулаторных услуг.
Галотерапия – метод профилактики и лечения заболеваний, основанный на использовании искусственного микроклимата, напоминающего микроклимат подземных соляных спелеолечебниц.
Эта терапия рекомендуется лицам с различными заболеваниями легочной системы, бронхитами, астмой, пневмонией, синуситом, ринитом, фарингитом, аденоидами. Процедуры в соляной комнате пойдут на пользу и аллергикам, людям с кожными заболеваниями – экземой, нейродермитом, аллергическим дерматитом, псориазом, гнездной алопецией.
Галотерапию применяют также при лечении расстройств сна, недостаточном аппетите, нервозности и депрессии.
На процедуру можно регистрироваться по номеру: 85 2054523 в рабочие дни с 8.00 до 15.00 ч., с 30 января. Когда не останется свободных мест, регистрация будет остановлена.
Процедуры будут проводить 5 – 9 февраля с 8.00 до 17.30 ч., по предварительной записи в указанное время.
Продолжительность процедуры – 45 минут, детям – 30 минут. Дети до 5 лет должны быть с сопровождающим лицом.
Галотерапия противопоказана при сильном насморке, кашле, чихании и высокой температуре. На сеансы не принимают больных туберкулезом.
Перед процедурой просьба не использовать духи, не мазать кожу кремами, во время процедуры нельзя пользоваться мобильными телефонами, разговаривать, иным способом мешать окружающим.