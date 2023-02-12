"Кандидатов нет. Их нет. Пятый конкурс проходит до 27 февраля. Нам очень сложно", – сказала директор.
"Если бы не было такой нехватки, я бы не нанимала того учителя, о котором говорила вся Литва. Их нет, учителей не хватает. Прошли четыре конкурса, ни один человек не откликнулся", – прибавила Игнатавичене.
Напомним, что Астраускайте приняли на работу в ноябре 2022 года, однако в конце того же месяца Вильнюсский муниципалитет указал, что ее приняли на работу с нарушением порядка - не был должным образом объявлен конкурс. В начале декабре Астраускайте была уволена.
"Я от безысходности приняла эту Астраускайте, не было учителя. И сейчас нет. Значит, в сфере образования есть проблема, которую никто не хочет видеть", – сказала Игнатавичене.
По ее словам, гимназия не может найти не только учителя литовского языка, но учителя математики, информатики и социального педагога.
Напомним, что Астраускайте подозревают в организации беспорядков у парламента 10 августа 2021 г.
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