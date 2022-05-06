Жители Вильнюса стоят в очередях в ожидании радиологических исследований: компьютерной томографии (КТ), рентгена или ультразвукового исследования (УЗИ). Ждать приходится порой до двух месяцев. В Вильнюсе есть такие места, где с направлением бесплатно можно обследоваться на той же неделе или через неделю, большого потока пациентов там нет.

"Отчасти причина - стигма психиатрических заболеваний: люди избегают некоторых учреждений из-за их названия, даже если там предоставляют качественные амбулаторные услуги не только людям с психическими заболеваниями", – сказал глава Республиканской вильнюсской психиатрической больницы Арунас Германавичюс.

В этой больнице можно выполнить целый ряд исследований: сдать кровь, провести радиологические исследования. Недавно психиатрическая больница стала сотрудничать с другими медучреждениями, она информирует о возможности провести исследования без очередей, но потока пациентов пока не наблюдается.

"У нас есть отделение радиологических исследований и возможности провести качественные исследования с помощью современной техники, однако поток пациентов увеличивается медленно. Похоже, их пугает название больницы – "психиатрическая". Очень жаль, что до сих пор существуют такие установки, особенно, когда знаешь, что в других учреждениях очереди очень большие", – сказала глава Радиологического отделения Рута Багдонене.

К сожалению, пациенты не обращаются в такие учреждения не только за исследования, но и тогда, когда у них есть проблемы с психикой.

"Чаще всего ждут несколько лет, обращаются только тогда, когда помочь человеку уже очень сложно. Причины, наверное, две: первая – это мифы о качестве лечения. Например, нередко пациенты не знакомы с информацией о более легком влиянии новых лекарств, о контроле за концентрацией лекарства в крови, что позволяет установить необходимую дозировку, о современных способов немедикаментозного лечения.

Ну и вторая причина - стигма психических заболеваний: страх перед тем, что кто-то узнает о болезни и изменится мнение окружающих о человеке. В таких случаях мы спешим информировать: данные о пациентах охраняются, а врачи, если надо, сотрудничают с близкими пациента, чтобы сформировать понимание о болезни, помочь человеку скорее вернуться к обычной жизни", – сказал Германавичюс.

Зарегистрироваться на исследования можно через систему e-sveikatа или с помощью врача. Сейчас в Республиканской вильнюсской психиатрической больнице очередей нет.