Вильнюсец заплатил за лечение 287 евро, но консультацию так и не получил

История повторилась через неделю. Спустя две недели ситуация аналогичная – после того, как целый день ему не звонили, Витаутас вновь взял на себя инициативу и сам позвонил в регистратуру, чтобы напомнить, что все еще ждет звонка от кардиолога. Ответивший на звонок администратор сообщил, что в данный момент врач консультирует пациента, позже в системе записаны еще две консультации, и с 19.00 до 19.30 в системе „отмечен резерв“ поэтому врач свяжется с вами в это время. Когда никто не позвонил, в 19.45 вильнюсец еще раз позвонил в регистратуру клиники, но услышал, что врач уже закончила свою работу.