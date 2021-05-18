Специалист Герардас Пашкявичюс сказал, что на снимке - не болотная черепаха. "Пятна на голове показывают, что это красноухая, или желтобрюхая, черепаха, инвазивный вид. Болотные черепахи в таких реках не живут, они поселяются на болотах, в небольших прудах", – сказал он.

По словам Пашкявичюса, черепаха сбежала из дома или же кто-то ее выбросил. Эта черепаха в природе встречается в Южной и Северной Америке.

"Эти черепахи могут жить в нашем климате. Были случаи зимовки, но не фиксировались случаи спаривания. Либо не встречаются самки с самцами, либо черепашата не вылупляются из-за холодного лета. Случаев размножения не было зафиксировано, но зимуют эти черепахи у нас точно", – сказал он.

На вопрос, выживет ли этот экземпляр в реке, Пашкявичюс сказал, что уже сейчас видно, что животное в плохом состоянии, его панцирь темный, значит, животному холодно. Кроме того, в реке черепахе сложно охотиться.

Пашкявичюс напомнил, что этих черепах в магазинах Литвы продавать запрещено, равно как и держать дома. Но их до сих пор нелегально продают на рынках. Содержание этих животных стоит недешево.

Поскольку вид инвазивный, он представляет опасность для местной фауны.