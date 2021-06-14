В понедельник утром житель Вильнюса обратился в редакцию Delfi и рассказал об увиденном. На видео видно, что в реку стекает вода зеленоо цвета.
Представитель ЗАО Grinda Эгидиюс Степонавичюс информировал, что проводились профилактические работы в отопительной системе, а зеленая вода - это вода, окрашенная специальной зеленой краской, которую используют при проведении подобных работ.
Пресс-секретарь АО Lietuvos šilumos tinklai Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что во время гидравлических испытаний лопнули трубы: "Мы обнаружили место, где вскрылся дефект. Хорошо, что это случилось сейчас, а не зимой, поскольку цель гидравлических исследований - выявление таких дефектов".
Она заметила, что воду окрашивают той же краской, что и воды Вильняле в День Св. Патрика. Она совершенно безопасна.
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