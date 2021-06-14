aA
Сегодня житель Вильнюса, прогуливавшийся вдоль реки Нерис, заметил, что в реку стекает вода необычного зеленого цвета. Он зафиксировал это у Зеленого моста.
Žalias vanduo
Žalias vanduo
© Skaitytojo nuotr.

В понедельник утром житель Вильнюса обратился в редакцию Delfi и рассказал об увиденном. На видео видно, что в реку стекает вода зеленоо цвета.

Представитель ЗАО Grinda Эгидиюс Степонавичюс информировал, что проводились профилактические работы в отопительной системе, а зеленая вода - это вода, окрашенная специальной зеленой краской, которую используют при проведении подобных работ.

Пресс-секретарь АО Lietuvos šilumos tinklai Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что во время гидравлических испытаний лопнули трубы: "Мы обнаружили место, где вскрылся дефект. Хорошо, что это случилось сейчас, а не зимой, поскольку цель гидравлических исследований - выявление таких дефектов".

Она заметила, что воду окрашивают той же краской, что и воды Вильняле в День Св. Патрика. Она совершенно безопасна.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Президент Литвы попросил Джо Байдена увеличить военное присутствие США в регионе (31)

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник обсудил...

Отпуск в Литве: самые жаркие дни, и какой будет осень

Весна в эти дни теплом не баловала, а осадков было...

"Не силу нужно показывать, а душу свободы": история ссылки и возвращения Солнышка в Литву (1)

Ирена-Саулуте Шпакаускене женщина, которая прошла все...

Вильнюсский суд отклонил жалобу Киркорова (1)

14 июня Административный суд Вильнюсского округа...

В Литве найти строителя или мастера - миссия очень непростая (29)

В Литве рынок недвижимости постепенно накаляется,...