Вильнюсец зафиксировал, как тягач толкал автомобиль по всей ул. Осло

 
Эгле Уткене
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9 октября вильнюсец зафиксировал необычную картину – на оживленной улице Осло тягач толкал перед собой автомобиль Škoda.

Автор видео не пожелал назвать свое имя. Он писал, что видео снято на ул. Осло через окно городского автобуса. Тягач, ехавший по Лаздинайскому мосту толкал перед собой легковушку.

На видео видно, что передние колеса Škoda крутятся, но, когда тягач приблизился, видно, что водитель легковушки жмет на тормоз, слышен свист колес. Около виадука на ул. Тукстантмячё Škoda, который толкает тягач, задевает резиновые столбы на дороге, на этом видео заканчивается.

Delfi связался с пресс-службой Единого номера помощи. Специалист службы Вилма Юозявичюте подтвердила, что 9 октября, в 18:30 ч. было зарегистрировано много сообщений о том, что на ул. Осло тягач толкает перед собой легковушку. В одном сообщении было сказано, что тягач с латвийскими номерами.

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