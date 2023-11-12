Вильнюсец за 9 евро вступил в беспрецедентную схватку с муниципалитетом

Мужчина требует также возместить ему моральный ущерб, поскольку ему пришлось ездить в вонючем, грязном и переполненном общественном транспорте.
"Муниципалитет должен уделять присмотру за транспортом достаточно денег, чтобы в автобусах и троллейбусах было чисто, чтобы они отвечали нормам гигиены, не воняли", – утверждает вильнюсец.
Он был возмущен и забастовкой водителей в декабре 2022 г. Он утверждает, что пережил нечеловеческие условия.
"Были неудобства, проблемы, из-за забастовки мужчина опаздывал на работу, на учебу. Из-за переполненного транспорта приходилось ходить пешком, он не мог пользоваться проездным, - сказано в иске. - Более того, в ожидании транспорта мужчина мерз на остановках, столкнулся с нечеловеческими условиями".
Мужчина требует присудить ему 9 евро морального ущерба и 22,50 евро для погашения судебных издержек.
Проблемы у мужчины начались в конце прошлого года, когда в приложении m.Ticket он случайно купил проездной билет с 50% скидкой и заплатил 14,50 евро,а должен был за 5,50 евро купить билет с 80% скидкой.
"Истец считал, что компания "Услуги сообщения" должна проявить добрую волю и вернуть ему 9 евро, но компания этого не делает. Он указал, что 9 евро - значительная сумма для него, поскольку сейчас работодатель хочет расторгнуть с ним договор. Значит, он может лишиться средств на содержание семьи и жилья", – указано в иске T.Г.
Он пытался по-хорошему договориться с работниками "Услуг сообщения", писал в муниципалитет, но получал неблагоприятные ответы. Мужчина жаловался и в Службу по защите прав потребителей, но она ничего сделать не могла, поскольку не регулирует подобного рода услуги.
"Любой разумный и честный продавец вернул бы переплату клиенту", – убежден вильнюсец.
Администрация Вильнюсского муниципалитета отмечает, что она с этой историей – все претензии должны быть к "Услугам сообщения", на этом основании она просила отклонить иск.
"Услуги сообщения" отмечают, что клиент сам виноват в том, что выбрал не тот билет. Мало того, он активировал его, а деньги компания возвращает лишь за неактивированные в течение 14 дней со дня покупки.
Коллегия трех судей Вильнюсского окружного административного суда иск мужчины отклонила на том основании, что мужчина активировал билет, пользовался услугами общественного транспорта и обратился за возмещением ущерба больше чем через 14 дней со дня покупки билета.
Что касается забастовки, то по словам суда, если компания по такой причине не может или частично не может выполнять свои обязательства, то она не несет финансовую ответственность.
А вопрос некачественных услуг должен выясняться не с муниципалитетом.
"За качество услуг напрямую отвечает ЗАО "Вильнюсский общественный транспорт". Поэтому претензии в связи с опозданием транспорта, его состоянием, условиями поездок следует предъявлять этому субъекту", – сказано в постановлении суда.