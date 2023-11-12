Вильнюсец за 9 евро вступил в беспрецедентную схватку с муниципалитетом

Проблемы у мужчины начались в конце прошлого года, когда в приложении m.Ticket он случайно купил проездной билет с 50% скидкой и заплатил 14,50 евро,а должен был за 5,50 евро купить билет с 80% скидкой.

"Были неудобства, проблемы, из-за забастовки мужчина опаздывал на работу, на учебу. Из-за переполненного транспорта приходилось ходить пешком, он не мог пользоваться проездным, - сказано в иске. - Более того, в ожидании транспорта мужчина мерз на остановках, столкнулся с нечеловеческими условиями".

Он был возмущен и забастовкой водителей в декабре 2022 г. Он утверждает, что пережил нечеловеческие условия.

"Муниципалитет должен уделять присмотру за транспортом достаточно денег, чтобы в автобусах и троллейбусах было чисто, чтобы они отвечали нормам гигиены, не воняли", – утверждает вильнюсец.

Мужчина требует также возместить ему моральный ущерб, поскольку ему пришлось ездить в вонючем, грязном и переполненном общественном транспорте.

"Истец считал, что компания "Услуги сообщения" должна проявить добрую волю и вернуть ему 9 евро, но компания этого не делает. Он указал, что 9 евро - значительная сумма для него, поскольку сейчас работодатель хочет расторгнуть с ним договор. Значит, он может лишиться средств на содержание семьи и жилья", – указано в иске T.Г.

Он пытался по-хорошему договориться с работниками "Услуг сообщения", писал в муниципалитет, но получал неблагоприятные ответы. Мужчина жаловался и в Службу по защите прав потребителей, но она ничего сделать не могла, поскольку не регулирует подобного рода услуги.

"Любой разумный и честный продавец вернул бы переплату клиенту", – убежден вильнюсец.

Администрация Вильнюсского муниципалитета отмечает, что она с этой историей – все претензии должны быть к "Услугам сообщения", на этом основании она просила отклонить иск.