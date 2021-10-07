Вильнюсец встретил в центре столицы ужа

В среду, в 16 ч. Гарри гулял около Зеленого моста. Там и произошла встреча с ужом.

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал, что на снимках запечатлен уж.

"Ужик просто воспользовался случаем и в погожий день грелся на солнышке. Согревшись, он лучше охотится. Второй вариант - он поел и грелся на солнышке, чтобы улучшить пищеварение. Кроме того, осталось немного времени до того, как ужи уйдут в спячку. Может, он появился здесь случайно, может, его принесло течение. Хотя ужи обычно избегают проточной воды", – сказал специалист.