Вильнюсец встретил в центре столицы ужа

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В среду после обеда у реки Нерис во время прогулки вильнюсец Гарри встретил ужа.
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© Garry Serbul nuotr.

В среду, в 16 ч. Гарри гулял около Зеленого моста. Там и произошла встреча с ужом.

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал, что на снимках запечатлен уж.

"Ужик просто воспользовался случаем и в погожий день грелся на солнышке. Согревшись, он лучше охотится. Второй вариант - он поел и грелся на солнышке, чтобы улучшить пищеварение. Кроме того, осталось немного времени до того, как ужи уйдут в спячку. Может, он появился здесь случайно, может, его принесло течение. Хотя ужи обычно избегают проточной воды", – сказал специалист.

Žaltys
Žaltys
© Garry Serbul nuotr.

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