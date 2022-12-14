Вильнюсец возмущен: улица сужена так, что по ней не может проехать снегоуборщик

Вильнюсец Александрас не скрывал своего возмущения в связи с тем, что на ул. Балтупё были вынуждены остановиться незаехавшие на горку автобусы, а приехавший на помощь снегоуборщик ничем не смог помочь, потому что улица была слишком узкой - на ней не могли разъехаться автобус и снегоуборочная машина.

Вильнюсец разместил видео в социальной сети Facebook, на которой запечатлел сложившуюся ситуацию.

Вильнюсский муниципалитет подтвердил, что в воскресенье на самом деле движение общественного транспорта на ул. Балтупё было остановлено, но напомнил, что из-за снега чрезвычайное положение было на многих улицах города.

"В воскресенье ночью и в понедельник условия были очень плохими – шел интенсивный снег, поэтому после того, как дороги расчищались, их снова засыпало снегом. Подобное явление в последние годы повторялось нечасто, в другие дни компания Grinda с проблемами не сталкивается. Прилагались и по-прежнему прилагаются усилия для чисти городских улиц в порядке приоритета – в первую очередь магистральные, где движение особенно интенсивное, а потом – менее интенсивные. Снег складывают в специально предусмотренные для этого места, а если он не вмещается - его вывозят", – сказали представители муниципалитета.

Габриэлюс Грубинскас, представитель Вильнюсского муниципалитета, сказал, что в ходе ремонта и сужения дорог внимание уделяют как местам парковки, так и проезжей части, чтобы они отвечали установленным в законе требованиям.

"В Балтупяй в ходе гуманизации улицы парковка была оборудована с ученом 50 см зоны безопасности, а на поворотах ширина проезжей части составляет 6,8 м. Жители обращают внимание на расширенный тротуар, но это не было сделано за счет проезжей части, поскольку проезжую часть и тротуар в этом месте разделяют большие деревья. С учетом изменений на улицах города, компания Grinda регулярно пересматривает планы, обучает работников и закупает новую технику, чтобы уборка улиц проходила без особых накладок. В этом году компания приобрела 4 новых грузовика для посыпки дорог: 2 небольших для работы на узких улицах и 2 для работы на дорогах дачных товариществ и удаленных от центра улицах", – сказал Грубинскас.