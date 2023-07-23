Вильнюсец устал от частых отключений электричества

Эйгирдас живет в южной части Вильнюса. Из-за отключений он уже обращался к оператору, регулирующей компании и в комиссию по спорам.

"Мы живем на окраине города, но все же в городе. У нас часто отключают электричество. У нас нет никаких коммуникаций, только электричество – отопление зависит от электричества. Отключают непонятно почему (…). Не только нам, но и нескольким населенным пунктам – здесь рядом с Салининкай, аэропортом", – рассказал он.

Он решил обратиться в СМИ, узнав, что электричество снова отключат 12 июля (из-за саммита НАТО он планировал в этот день работать из дома). Потом выяснилось, что отключение откладывается.

В семье Эйгирдаса двое малолетних детей и пожилой человек, нуждающийся в уходе.