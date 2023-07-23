Вильнюсец устал от частых отключений электричества

Эйгирдас живет в южной части Вильнюса. Из-за отключений он уже обращался к оператору, регулирующей компании и в комиссию по спорам.
"Мы живем на окраине города, но все же в городе. У нас часто отключают электричество. У нас нет никаких коммуникаций, только электричество – отопление зависит от электричества. Отключают непонятно почему (…). Не только нам, но и нескольким населенным пунктам – здесь рядом с Салининкай, аэропортом", – рассказал он.
Он решил обратиться в СМИ, узнав, что электричество снова отключат 12 июля (из-за саммита НАТО он планировал в этот день работать из дома). Потом выяснилось, что отключение откладывается.
В семье Эйгирдаса двое малолетних детей и пожилой человек, нуждающийся в уходе.
"Берешь в аренду генератор, везешь его домой, ждешь отключения: "сегодня не отключим, отключим через пять дней". И все, денег не вернуть... Один раз обращался в Службу регулирования энергетики, говорят, все нормально, ничем помочь не могут, по закону отключения могут быть", – рассказал Эйгирдас.
Energijos skirstymo operatorius (ESO) указал Delfi, что из-за ремонта трансформатора в Рудамине 12 июля планировалось отключение электричества. Но 7 июля в ESO обратилась клиентка, которая попросила отсрочить работы, "поскольку из-за саммита НАТО она планировала в этот день работать из дома". По ее просьбе ремонт перенесли.
Эйгирдас в октябре 2022 г. обращался в ГСРЭ, а в декабре - в Литовскую административную комиссию по спорам. Комиссия решила, что права компания ESO.
ГСРЭ в ответе Delfi указала, что ESO законы не нарушала, другие клиенты на отключения не жаловались.
Комиссия по спорам заметила, что Эйгирдас их постановление не обжаловал, значит постановление вступило в силу.
Представитель адвокатской конторы Velička, Brazaitis ir partneriai Мариюс Величка сказал, что клиент может обращаться за компенсацией, если отключения проходят не по плану.
"В правилах ESO установлен срок информирования клиентов. Если они не соблюдают правила, как пример - говорят отключат с понедельника до вечера того же дня, а включили во вторник, за это время испортились какие-то продукты, клиент столкнулся с неудобствами, что-то брал в аренду, тогда есть право требовать компенсации ущерба", – сказал адвокат.
Правда, для этого, по его словам, нужны все документы об аренде и пр.
С 1 июля 2023 г. в случае со всеми клиентами, если фиксируются внеплановые отключения или поломки, будут установлены единые сроки восстановления подачи электроэнергии (не позже, чем через 6 часов в населенных пунктах, где проживает больше 80 000 жителей, и СЭЗ, в других местах - 12 часов). Если вовремя электричество не включат, ESO будет платить компенсации. (ESO уточнил Delfi, что эти компенсации с плановыми отключениями не связаны, только с поломками).
Если причиной отключения были погодные условия (наводнение, шторм, буря, снегопад и т.д.), то подачу электричества должны восстановить не позже, чем через 72 ч.