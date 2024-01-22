Вильнюсец удивлен: в емкости для сортировки отходов нет указанной производителем детали

Регимантас (настоящее имя редакции известно) опасается, что через крышку с отверстиями будет проходить запах. На сайте итальянского производителя емкостей он заметил, что к таким емкостям прилагаются фильтры. Читатель интересовался, где фильтр и почему при выборе тары не остановились на плотно закрывающейся модели. На сайте компании Sartori Ambiente на самом деле указано, что емкости бывают как без отверстий, так и с отверстиями, тогда к ним прилагаются фильтры.

Вильнюсский муниципалитет указал Delfi, что решил покупать емкости без фильтров, чтобы уложиться в выделенный бюджет. Кроме того, учли наличие отверстий в крышке емкости, которые нужны для циркуляции воздуха. Это - достоинство, а не недостаток емкостей.

"Емкости-ведерки с отверстиями решили выбрать с учетом того, что в закрытых емкостях появляется неприятный запах", – указали представители муниципалитета. Кроме того, они заметили, что эти емкости - не главное для сортировки, главная составляющая - оранжевые пакеты.