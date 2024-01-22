Вильнюсец удивлен: в емкости для сортировки отходов нет указанной производителем детали

 
Витаутас Будзинаускаc
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Vilniečiams pradedami dalinti maisto atliekoms rūšiuoti skirti maišeliai ir talpos
Vilniečiams pradedami dalinti maisto atliekoms rūšiuoti skirti maišeliai ir talpos
ФОТО: Sauliaus Žiūros nuotrauka

С января в столице Литвы изменен порядок сортировки отходов. В редакцию портала Delfi обратил внимание на многоразовые емкости, которые выдают жителям для этой цели. Он интересовался, почему к ним не дают фильтры. Муниципалитет отмечает, что искал наиболее оптимальный вариант тары, дополнительный элемент был бы лишним.

Регимантас (настоящее имя редакции известно) опасается, что через крышку с отверстиями будет проходить запах. На сайте итальянского производителя емкостей он заметил, что к таким емкостям прилагаются фильтры. Читатель интересовался, где фильтр и почему при выборе тары не остановились на плотно закрывающейся модели. На сайте компании Sartori Ambiente на самом деле указано, что емкости бывают как без отверстий, так и с отверстиями, тогда к ним прилагаются фильтры.

Вильнюсский муниципалитет указал Delfi, что решил покупать емкости без фильтров, чтобы уложиться в выделенный бюджет. Кроме того, учли наличие отверстий в крышке емкости, которые нужны для циркуляции воздуха. Это - достоинство, а не недостаток емкостей.

Kibirėlis ir filtras

"Емкости-ведерки с отверстиями решили выбрать с учетом того, что в закрытых емкостях появляется неприятный запах", – указали представители муниципалитета. Кроме того, они заметили, что эти емкости - не главное для сортировки, главная составляющая - оранжевые пакеты.

"Жители сами могут выбрать, какие емкости им использовать. Мы выдаем емкости, чтобы побудить жителей участвовать в сортировке отходов – муниципалитет не обязан выдавать дополнительные емкости, когда раздадут заказанное их количество. Соответственно, если бы мы покупали емкости с фильтрами, мы не могли бы гарантировать их замену, ведь фильтры надо регулярно менять", – сказано в комментарии.

По данным муниципалитета, и без фильтров емкости в полной мере выполняют свою функцию, а фильтры нужны тогда, когда отходы хранят в емкости долгое время.

"Надо обратить внимание на то, что поменять эти емкости на емкости без отверстий нет возможности. Если жители хотят приобрести фильтры, могут сделать это у производителей и поставщиков", – сказано в сообщении муниципалитета.

Ранее сообщалось, что с Нового года жители Вильнюса будут сортировать пищевые отходы, для этого им раздают одноразовые оранжевые пакеты и многоразовые емкости.

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