Вильнюсец столкнулся с абсурдной ситуацией: на машине компании Bolt не ездил и даже не открыл ее, но должен был заплатить

Аугустас обратился в редакцию Delfi и сказал, что хочет рассказать об аферах компании Bolt. Он рассказал, что бронь на машину действует 4 часа и не отменяется. Однажды случилось так, что она действовала до конца срока, и с его счета сняли деньги, несмотря на то, что он машиной не воспользовался.
Он обратился в компанию Bolt, которые вернули ему деньги за бронь, поскольку увидели, что автомобиль с места не уезжал. Однако, когда такое произошло во второй раз, политика компании изменилась.
"У всех всякое бывает, из-за холода, из-за проблем с приложением или спешки, бывает, что не удается завершить бронирование. Такое у меня уже было, тогда мне вернули деньги, поскольку они видели, что машину даже не открыли, на ней не проехали ни метра. Когда проблема повторилась – по ошибке не была отозвана бронь, срок бронирования длился 4 часа, услуга автоматически была отозвана, когда насчитали 25 евро за бронь. Когда я связался с компанией, мне сказали, что деньги не вернут, поскольку это второй подобный случай. Причина невозврата - повторный такой случай. И компании неинтересно, по чьей вине такое случилось. За поездку протяженностью в 0 м, за то, что даже не открыл автомобиль, взяли 25 евро. Думаю, не я один пострадал от этой компании аферистов и обманщиков", – возмущался Аугустас.
Сваюнас Алюконис, представитель компании Bolt Drive в Литве, сказал, что возможность бронирования автомобиля была создана для удобства клиентов – чтобы они могли добраться до находящегося далеко автомобиля или запланировать поездку из желаемого места. Но эту функцию надо использовать, если вы на самом деле хотите пользоваться услугой.
"Мы понимаем, что случиться может всякое, поэтому если водитель бронировал авто и не воспользовался им, бронь через 4 часа аннулируется автоматически, а деньги возвращают.Мы призываем водителей быть внимательными и уважать друг друга – если человек просто так бронирует автомобиль, он лишает других возможности воспользоваться им.
Чтобы ограничить фиктивное бронирование, мы не возвращаем деньги, если подобное случилось повторно. Водителей об этом информируют во время регистрации на платформе, когда он знакомиться с условиями и принимает их", – сказал Алюконис.
На вопрос, часто ли такое случается, он заметил, что это редкое явление.
"Большинство наших клиентов – внимательные и ответственные люди, а случаи повторного "пустого" бронирования встречаются редко", – указал он.