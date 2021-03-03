Вильнюсец сравнил полученный штраф со штрафом, назначенным министру иностранных дел Литвы

Вильнюсец напомнил, что сообщалось о том, что Ландсбергису назначили минимальный штраф в размере 15 евро.

"В моем протоколе сказано, что назначен штраф – 30 евро. Обычный штраф за использование телефона за рулем составляет 60-90 евро", – указал мужчина, заметив, что он получил половину минимального штрафа, поскольку за последний год у него не было никаких взысканий.

© DELFI skaitytojas

Статьи по теме: Полиция выписала штраф лидеру консерваторов Габриэлюсу Ландсбергису

Вильнюсец был удивлен информацией о том, что Ландсбергису дали штраф всего 15 евро.

Однако пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что в информацию о назначенном министру штрафе закралась ошибка.

"Ему был назначен штраф в размере 30 евро, он заплатил штраф", – сказал Матонис.

То же самое сказала представитель министра Витауте Шмайжите, подчеркнув, что ошибка могла произойти потому, что министра остановила не дорожная полиция.

"На словах министру сказали, что штраф будет 15 евро, однако, когда министр подключился к электронной системе, увидел, что штраф составляет 30 евро. Министр его заплатил", – сказала пресс-секретарь министра, подчеркнув, что Ландсбергис был наказан не за разговор по телефону и не за печатание смс-сообщения, а за то, что взял телефон в руку, услышав сигнал о том, что пришло смс-сообщение.