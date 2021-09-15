"Я показал код своего знакомого, меня пропустили. Никто особенно не проверяет, этот "паспорт возможностей" видимо для вида", – сказал LNK мужчина.

У него нет своего "паспорта возможностей", поэтому он пользуется документом знакомого. Мужчина сказал, что использовал его уже несколько раз.

"Пройти можно, куда хочешь", – сказал он.

Такую же историю LNK рассказал и другой вильнюсец, который пользуется документом своего коллеги.

"Так для чего этот порядок нужен?", – вопрошает он.

Как бы мужчина поступил, если бы его попросили предъявить удостоверение личности?

"Я бы сказал, что забыл дома. Что я не обязан им показывать, они - не полиция", – сказал собеседник LNK.

Юристы же отмечают, что требование контролеров предъявить документ – законное.

"Самый провокационный вопрос – если есть "паспорт возможностей", надо ли всегда носить с собой удостоверение личности. Ответ провоцирующий, непростой, но да – как с покупкой алкоголя в магазине", – сказал LNK адвокат Миндаугас Цивилка, напомнив, что кассиру обязаны показывать документы.

"Документы могут попросить, чтобы убедиться, что этот тот же человек", – сказала LNK гендиректр Europa Эгле Юшкене.

"Подробно весь порядок не прописан, шаг за шагом", – заметил советник министра экономики и инноваций Мартинас Черкаускас.

Но пока, по его словам, ужесточать порядок не планируют.

"Жизнь покажет. Если бы мошенничество было массовым, то пришлось бы. Но мы верим в сознательность людей", – сказал он.

На сознательность можно надеяться, но некоторые члены общества настроены категорично.

"Не имеют права проверять. У них нет права проверять мои документы. Тогда надо полицейского в каждом ТЦ держать", – считает вильнюсец.

"Логично было бы показывать документы, ведь паспорт возможностей легко подделать. Я не буду скандалить", – сказал другой горожанин.

"Недоверие общества понятно, тут важно было бы слово Государственной инспекции по защите данных", – сказал адвокат Цивилка.

"Я не думаю, что тут есть какие-то проблемы с безопасностью данных", – сказала LNK заместитель директора Государственной инспекции по защите данных Дангуоле Меркунене.

По ее словам, по закону документы могут просматривать, проблема возникла бы, если кто-то их копировал.

"На данный момент в Литве выдано около 1,4 млн. "паспортов возможностей", – сказал LNK представитель Центра реестра Миндаугас Самкус. Еще 400 000 человек его не активировали.