Вильнюсец сделал ремонт в старой квартире – это обернулось неприятностями и штрафом

Выяснилось, что владелец квартиры самовольно без разрешения, необходимого для проведения подобных работ в защитной зоне культурного наследия, провел реконструкцию жилого помещения в многоквартирном доме и переделал систему отопления.

Строительные работы проводились в квартире и в помещении торгового назначения (в подвале). В обоих помещениях был разобран пол, выкопана часть грунта под полом и несущими конструкциями, под несущими конструкциями залит новый фундамент. В результате проделанной работы объем помещений квартиры увеличился больше чем на 36 куб. м, а магазина в подвале – больше чем на 30 куб. м, общий объем здания увеличился на 66 куб. м.