Вильнюсец считает, что заразился коронавирусом в государственном учреждении

Вильнюсец рассказал, что его дочь в марте лежала в больнице из-за ангины (госпитализирована 23 марта).

"Как известно, всем пациентам надо сдавать тест на коронавирус. Результат был отрицательный. 25 марта мы на машине забрали ее домой, а 26 марта мы были записаны в Вильнюсское отделение Департамента миграции, чтобы сделать документыe, дочери в тот день исполнилось 16 лет. Мне тоже надо было поменять документ", - рассказал мужчина.

По его словам, они ездили туда на машине, своей очереди ждали на улице.

"У двери стояла женщина, но она не мерила температуру у входящих, просто спросила, куда мы идем, мы буркнули в ответ, что по записи. У нее не было даже компьютера, чтобы проверить, правду ли я сказал.

Второй момент, я не понимаю, как она контролирует людей, стоящих в живой очереди, а ведь такая возможность осталась. Меня удивило, что когда я забирал документ, все равно просили приподнять маску, чтобы убедиться, что я - это я, а ведь вирус распространяется очень быстро", – рассказал мужчина, который надеялся, что мер безопасности в таком месте будет больше.

"Ведь могли опознать меня по биометрическим данным, а пришлось приподнимать маску. Кроме того, дочь была только из больницы, коронавируса у нее не было, но ей надо было фотографироваться, а это повышает фактор риска. Например, никто не считал людей в зале, не мерил температуру.

Нет возможности у кабинок сидеть в шахматном порядке. Например, у одного была жена с дочерью, а рядом с ними у другого - какие-то иностранцы. Они не только сидели рядом, но и пользоваться теми же вещами, которые не дезинфицировали. Одним словом, человек перед ковидом совершенно нагой, маску снимают, поверхности не дезинфицируют и т.д.", - рассказал он.

30 марта у его дочери появились симптомы коронавируса. В то время девушка еще пила антибиотики, думали, что это последствия ангины. Никаких контактов у нее не было, кроме посещения Департамента миграции. 2 апреля у нее, а 4 апреля у мужчины и его жены диагностировали коронавирус.

Сам он болеет вирусом в тяжелой форме, страдает от ночного кашля.

"Я надеюсь, что после того как история будет предана огласке, эти глупости в Департаменте миграции прекратятся", – сказал он.

Представители Департамента миграции указали, что для защиты работников и клиентов временно изменен порядок работы всех отделений: клиентов попросили все вопросы решать электронным способом, приходить в отделение только если визит отложить невозможно, регистрироваться заранее по эл. почте, в помещениях соблюдать дистанцию и ходить в маске. Клиентов, которые заранее не зарегистрировались, в отделениях не обслуживают.

Кроме того, Департамент миграции установил перегородки между клиентами и работниками, отмечены зоны ожидания. Все эти требования соблюдают и в Вильнюсском отделении департамента.

"После каждого клиента дезинфицируют место, где он сидел и все поверхности. Перед тем как воспользоваться биометрическим оборудованием клиента просят продезинфицировать руки, поскольку само оборудование дезинфицировать антисептиком нельзя. Да, в начале процедуры оформления клиента просят ненадолго поднять маску, чтобы убедиться в том, что пришел именно тот человек, потом маску надо снять, для фотографии", - сказано в ответе и отмечено, что вряд ли в такое короткое время можно заразиться коронавирусом.

"Хотим заметит, что в Вильнюсском отделении работники департамента COVID-19 не болели, случаев заболевания на рабочем месте не было. С учетом всего выше перечисленного мы сомневаемся, что этот человек мог заразиться в нашем отделении", - сказано в ответе Департамента миграции.