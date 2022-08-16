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Рост цен на товары и услуги в Литве, казалось бы, уже никого не удивляет. Однако разница некоторых цен все еще шокирует. В редакцию Delfi обратился читатель, который рассказал о цене на кашу в кафе.
Košės kaina išaugo daugiau kaip tūkstančiu procentų
Košės kaina išaugo daugiau kaip tūkstančiu procentų
© Skaitytojo nuotr.

"Если вы ели золотой холодный борщ и бриллиантовые картофельные блины, зайдите в одну столовую (может, ее стоит называть рестораном?) в столичном аэропорту. Вот что происходит, после того как овсяная каша с прилавка магазина попадает в кафе Charlie Pizza в Вильнюсском аэропорту.

Цена вырастает как на дрожжах – с 0,45 евро до 5,50 евро. В процентах это 1222%. И эта разница - не с оптовой ценой, а с ценой на прилавке любого магазина. Уже давно ясно, что люди оставляют совесть еще в родильной палате, но что людей за дураков принимают не только палангские предприниматели, наверное, знают немногие", - писал читатель.

Košės kaina išaugo daugiau kaip tūkstančiu procentų
Košės kaina išaugo daugiau kaip tūkstančiu procentų
© Skaitytojo nuotr.
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Представитель сети ресторанов Amber food Лина Никоновайте сказала, что это единичный случай.

"Во-первых, мы хотим извиниться и заверить, что клиент попал в краткий период импровизации на тему каши. Мы всегда подаем приготовленную специально для нас кашу от нашего постоянного поставщика, но сегодня из-за проблем с логистикой, этого продукта в ресторане не было, работники, нарушив правила, компенсировали недостачу за счет товара быстрого приготовления из ТЦ.

Правда, и в таком случае некорректно сравнивать цены на прилавках магазина и в ресторане не только из-за особой ценовой политики на аренду помещений в аэропортах, но и из-за способа приготовления самого блюда – в блюде были дополнительные ингредиенты.

Как я говорила, это наша ошибка, мы ее признаем и приносим извинения клиенту. С длинных выходных в ресторане уже готовят кашу из специального сырья. Прилагаем фотографию блюда из нашего меню", – сказала Никоновайте.

Košės nuotrauka, atsiųsta restorano
Košės nuotrauka, atsiųsta restorano
© Įmonės archyvas

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